42-летняя Анастасия Волочкова влюблена и счастлива — до того, что может спонтанно станцевать прямо на улице во время прогулки.

Анастасия Волочкова недавно закрутила новый роман с предпринимателем Михаилом Лагиным. Балерина очень счастлива с этим мужчиной и регулярно делится с поклонниками своими эмоциями. Вчера Анастасия решила опубликовать в Instagram короткий видеоролик, на котором она танцует на улице у своего дома.

«А у вас бывает состояние души, когда хочется танцевать и дурачиться просто от счастья?» — спросила звезда своих подписчиков.

Фолловеры Волочковой разделились на два лагеря — одним очень понравилось импровизированное выступление любимицы публики, другие, наоборот, раскритиковали Анастасию. Кто-то даже указал, что балерине следовало быть сдержаннее — ведь за пару часов до публикации этого видео страна узнала о страшной авиакатастрофе в Подмосковье.