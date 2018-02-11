Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета, летевшего из Москвы в Орск
Какое горе! Мои соболезнования семьям погибших.🙏🏻 Жизнь может оборваться в миг по не зависящим от людей причинам...😔 Как важно дорожить жизнью, быть добрее и уметь прощать... #Repost @president_rf with @get_repost ・・・ В Подмосковье разбился пассажирский самолёт Ан-148. Лайнер «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Орск, рухнул на территории Раменского района между населенными пунктами Заворово и Степановское. Воздушное судно исчезло с радаров сразу после вылета из аэропорта Домодедово. На борту самолета был 71 человек — 65 пассажиров (среди которых 1 ребёнок) и 6 членов экипажа. Выживших нет! ⠀ Пока неясно, что привело к крушению самолета. По некоторым источникам незадолго до падения лайнер столкнулся с вертолетом «Почты России», но организация опровергла эту информацию. «У «Почты России» нет ни одного вертолета. Это событие не имеет к нам никакого отношения», — заявил представитель компании. ⠀ Расследованием причин случившегося по поручения президента России Владимира Путина займется специальная комиссия. ⠀ Выражаем соболезнования семьям и близким погибших! Вечная память! ⠀ #Самолет #Ан148 #Небо #Катастрофа #Путин #Россия #Москва #Политика #ВВП #РФ #Президент #Putin #President #Russia #Moscow #RF