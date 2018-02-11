Авиакатастрофа, произошедшая сегодня в Московской области, унесла жизни 71 человека.

Несколько часов назад в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолет «Саратовских авиалиний», летевший по маршруту Москва-Орск. По данным СМИ, предварительной причиной падения вылетевшего из аэропорта Домодедово АН-148 спустя несколько минут после взлета мог стать отказ и последующий взрыв одного из двигателей. Погибли все находившиеся на борту 71 человек — 6 членов экипажа и 65 пассажиров, в том числе трое детей — 17, 13 и 5 лет.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По поручению президента создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин крушения авиалайнера. «В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учётом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии», — цитирует Пескова Russia Today.

В данный момент на месте падения самолета работают спасатели. Найден один из черных ящиков, находившихся на борту разбившегося АН-148.

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин сообщил, что родственники погибших получат по два миллиона рублей — пассажиры рейса были застрахованы в одной из страховых компаний. Отмечается, что также будут выплачено по 25 тысяч рублей на погребение жертв авиакатастрофы.

В настоящее время в аэропорту Орска с родственниками погибших пассажиров работают медики и психологи.

Глубокое сочувствие и скорбь в связи с трагедией выражают звезды шоу-бизнеса.

Скорбим. Соболезнуем родным. Горе.

Публикация от Александр Розенбаум (@rozenbaum.ru)

Какое горе! Мои соболезнования семьям погибших.🙏🏻 Жизнь может оборваться в миг по не зависящим от людей причинам...😔 Как важно дорожить жизнью, быть добрее и уметь прощать... #Repost @president_rf with @get_repost ・・・ В Подмосковье разбился пассажирский самолёт Ан-148. Лайнер «Саратовских авиалиний», направлявшийся из Москвы в Орск, рухнул на территории Раменского района между населенными пунктами Заворово и Степановское. Воздушное судно исчезло с радаров сразу после вылета из аэропорта Домодедово. На борту самолета был 71 человек — 65 пассажиров (среди которых 1 ребёнок) и 6 членов экипажа. Выживших нет! ⠀ Пока неясно, что привело к крушению самолета. По некоторым источникам незадолго до падения лайнер столкнулся с вертолетом «Почты России», но организация опровергла эту информацию. «У «Почты России» нет ни одного вертолета. Это событие не имеет к нам никакого отношения», — заявил представитель компании. ⠀ Расследованием причин случившегося по поручения президента России Владимира Путина займется специальная комиссия. ⠀ Выражаем соболезнования семьям и близким погибших! Вечная память! ⠀ #Самолет #Ан148 #Небо #Катастрофа #Путин #Россия #Москва #Политика #ВВП #РФ #Президент #Putin #President #Russia #Moscow #RF

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Редакция Passion.ru выражает глубокое соболезнование родным и близким жертв авиакатастрофы.

Фото: globallookpress