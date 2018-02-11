Авиакатастрофа, произошедшая сегодня в Московской области, унесла жизни 71 человека.

Несколько часов назад в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолет «Саратовских авиалиний», летевший по маршруту Москва-Орск. По данным СМИ, предварительной причиной падения вылетевшего из аэропорта Домодедово АН-148 спустя несколько минут после взлета мог стать отказ и последующий взрыв одного из двигателей. Погибли все находившиеся на борту 71 человек — 6 членов экипажа и 65 пассажиров, в том числе трое детей — 17, 13 и 5 лет.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По поручению президента создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин крушения авиалайнера. «В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учётом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии», — цитирует Пескова Russia Today.

В данный момент на месте падения самолета работают спасатели. Найден один из черных ящиков, находившихся на борту разбившегося АН-148.

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин сообщил, что родственники погибших получат по два миллиона рублей — пассажиры рейса были застрахованы в одной из страховых компаний. Отмечается, что также будут выплачено по 25 тысяч рублей на погребение жертв авиакатастрофы.

В настоящее время в аэропорту Орска с родственниками погибших пассажиров работают медики и психологи.

Глубокое сочувствие и скорбь в связи с трагедией выражают звезды шоу-бизнеса.