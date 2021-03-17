Мать Алисы Аршавиной рассказала о состоянии дочери: «Подхватила инфекцию в реанимации»

Наталья Сарычева, мать журналистки Алисы Казьминой , бывшей возлюбленной Андрея Аршавина, рассказала о тяжелом состоянии дочери.

Ранее тяжело больная Алиса, которая практически осталась без лица, провела несколько дней в коме из-за перитонита. Именно там она, венрояино, подхватила коронавирус, который перенесла в тяжелой форме.

«Инфекцию подхватила, по всем подсчетам, как раз когда лежала в реанимации, — рассказала «СтарХиту» ее мама Наталья Сарычева. — 10 марта перевели в другую клинику. Была сначала совсем тяжелая, сутки провела на ИВЛ, в данный момент получше, лежит в обычной палате. Поражение легких 40% и еще начался плеврит».

Госпитализация стала некоторой передышкой для Алисы в других проблемах – Аршавин и его мать через суд пытается отобрать у Алисы дом в поселке Коломяги в Петербурге, в которому она живёт вместе со своими детьми, в том числе с 4-летней дочерью Есеней от футболиста.

Помогает бывшей , в том числе и материально, первый супруг Алисы, которому она родила двоих детей, сына и дочь.