«Состарили лет на 20», «Увольте стилиста!» Агату Муцениеце раскритиковали за неудачный образ

В Москве состоялась церемония вручения премии «Женщины года — 2020», которая в этом году прошла в необычном формате из-за панцдемии коронавируса. Победительницы по очереди прибывали в столичный отель «Метрополь», где получили награды из рук главного редактора журнала Glamour Иляны Эрднеевой.

В числе знаменитостей на мероприятии была Агата Муцениеце. Актриса позировала фотографам в брючном костюме с пиджаком с необычным воротом. Завершали образ ретро-укладка, темная помада насыщенного оттенка и белые кеды. Звезда опубликовала свое фото с церемонии в Instagram, после чего фолловеры буквально обрушились на нее с критикой.