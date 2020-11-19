«Состарили лет на 20», «Увольте стилиста!» Агату Муцениеце раскритиковали за неудачный образ
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В Москве состоялась церемония вручения премии «Женщины года — 2020», которая в этом году прошла в необычном формате из-за панцдемии коронавируса. Победительницы по очереди прибывали в столичный отель «Метрополь», где получили награды из рук главного редактора журнала Glamour Иляны Эрднеевой.
В числе знаменитостей на мероприятии была Агата Муцениеце. Актриса позировала фотографам в брючном костюме с пиджаком с необычным воротом. Завершали образ ретро-укладка, темная помада насыщенного оттенка и белые кеды. Звезда опубликовала свое фото с церемонии в Instagram, после чего фолловеры буквально обрушились на нее с критикой.
«Агата, ты очень, очень красивая, личико красивое, но такой стиль +10», «Агата молодец , ну что за помада , она старит лет на 20 », «Блин, увольте своего стилиста», «Агата,Вы такая симпатичная девушка,с отличной фигурой,но Ваши образы не только не подчеркивают это,а даже,наоборот,скрывают и портят!Конечно,выбор стилиста - это личное дело,но так обидно смотреть на то,как тщательно скрывают Ваш потенциал за всей этой несуразной одеждой и макияжем», «Я вот все время хочу узнать кто у неё стилист,какие у неё бывают кошмарные выходы и прикиды», «Очень старит образ», «+10 лет к возрасту ужасный наряд и мейкап», «Вы супер, но этот образ, ужас, совсем не ваше! Совсем», «Девушка красивая, но образ неудачный. Похожа на женщину в годах», «Здесь не Агата, которую мы все знаем, энергичная и молодая, а уставшая и замученная женщина в возрасте», «Боже, Агаты ты такая классная но кто тебя одевает», — пишут они в многочисленных комментариях.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, instagram
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