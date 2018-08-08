«Соперница» Ани Лорак вышла в финал конкурса красоты и рассказала о своих ценностях

Предпринимательницу Яну Беляеву называют любовницей мужа Ани Лорак. Совсем недавно в Сети обсуждали видео, на котором Мурат Налчаджиоглу развлекался в клубе с брюнеткой. Журналисты узнали в молодой женщине продавца брендовой одежды и известную киевскую тусовщицу, после чего она была вынуждена закрыть свои страницы в соцсетях.

Накануне Яна Беляева нарушила молчание. На своей странице в Facebook она объявила, что вышла в финал конкурса красоты «Мисс Украина Вселенная – 2018».