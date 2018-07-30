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Турецкого мужа Ани Лорак застали на свидании с киевской бизнес-леди

Мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу уличили в измене.

Поклонники 39-летней Ани Лорак всегда считали ее семью идеальной. Малышка дочь, красавец муж — с 41-летним бизнесменом Муратом Налчаджиоглу певица выглядела счастливой и беззаботной. Сегодня СМИ сообщили: мужчину застали с другой.

Пока артистка находилась в Азербайджане на музыкальном фестивале «Жара», ее супруг отдыхал в киевском караоке-клубе с украинской бизнес-леди Яной Беляевой. Как удалось выяснить журналистам, эффектная брюнетка занимается продажей одежды в социальных сетях. Возможно, бизнесмен познакомился с ней в собственном клубе Dali Park, где она была частой гостьей.

По сообщениям очевидцев, пара не скрывала взаимной симпатии: Мурат нежно гладил бедро своей дамы, обнимал за талию, прижимал к себе. Позже пара покинула заведение и вместе скрылась в неизвестном направлении.

Фото: instagram

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