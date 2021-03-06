Сооснователь Little Big Джарахов: «До пяти лет говорил, что Филипп Киркоров — мой батя»

Эльдар Джарахов — популярный блогер и сооснователь группы Little Big. Сам молодой человек тоже записывает треки. При этом мало кто знает, что на творческий путь знаменитости очень сильно повлиял Филипп Киркоров. «Я вообще обожаю Киркорова. До пяти лет я всем говорил, что он мой батя. Если бы не «Сто шагов назад», то моим любимым российским певцом был бы Меладзе, но им все-таки остался Киркоров» — рассказал певец в эфире шоу «Бар в большом городе» на YouTube. Кстати, Валерий Меладзе присутствовал при этом, но ничуть не обиделся на него. Он и сам считает, что Киркоров — недостижимая величина. «Я могу сказать, что если бы не Филипп, российский шоу-бизнес был бы совершенно иным. Он невероятной щедрости человек. Помню, однажды он подарил нам с братом огромные букеты. Просто каких-то нереальных размеров. Их две газели привезли».