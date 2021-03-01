Звездный парикмахер и диджей Пит Зорба умер от рака в возрасте 45 лет

«Я не боюсь за себя, я боюсь за свою семью», — сказал Пит, когда ему поставили диагноз. Как уточнила супруга Пита Мелани, в течение четырех лет ее муж перенес несколько операций на головном мозге. Но за этот период он даже не собирался отказываться от активной жизни.

«У него были самые удивительные четыре года, он прожил каждый день максимально, — сказала она. — Все время был настолько позитивным, полным решимости». У Мелани было всего несколько дней, чтобы зачать ребенка, прежде чем ее муж начинал еще один курс химиотерапии. Питу удалось увидеть первый день рождения своего сына всего за несколько дней до смерти.