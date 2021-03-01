Звездный парикмахер и диджей Пит Зорба умер от рака в возрасте 45 лет
Фото: instagram.com/petezorba
Знаменитый DJ был постоянным гостем на сцене Manchester House, играл в Warehouse Project, Parklife и ночном клубе Ibiza Space. Кроме того, он увлекался парикмахерским искусством и был мастером таких звезд, как Наоми Кэмпбелл. Как пишет издание, мужчина «умер мирно». За два месяца до этого врачи дали неутешительные прогнозы. У звезды остались двое детей: пятилетняя дочь Эльби Рэй и годовалый сын Билли-Фокс.
«Я не боюсь за себя, я боюсь за свою семью», — сказал Пит, когда ему поставили диагноз. Как уточнила супруга Пита Мелани, в течение четырех лет ее муж перенес несколько операций на головном мозге. Но за этот период он даже не собирался отказываться от активной жизни.
«У него были самые удивительные четыре года, он прожил каждый день максимально, — сказала она. — Все время был настолько позитивным, полным решимости». У Мелани было всего несколько дней, чтобы зачать ребенка, прежде чем ее муж начинал еще один курс химиотерапии. Питу удалось увидеть первый день рождения своего сына всего за несколько дней до смерти.
Фото: Instagram/@petezorba
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