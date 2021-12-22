Солд-аут за 6 часов: все билеты на концерт Земфиры раскупили меньше, чем за сутки

2021 год можно официально считать годом камбэка легендарной певицы. На протяжении долгих лет со стороны Земфиры не было практически никакой творческой активности. И вот она решила прервать затянувшийся застойный момент своей карьеры, выпустив в феврале этого года свой седьмой студийный альбом «Бордерлайн» — впервые за 8 лет. Счастью поклонников не было предела! Ведь не смотря на то, что музыкальные композиции 45-летней певицы можно слушать вечно, и по несколько раз, фанаты хотели большего.

Что и получили. На днях Земфира анонсировала предстоящие концерты, которые пройдут 24 и 26 февраля 2022 года в московском зале Music Media Dome, чем создала вокруг себя невероятный ажиотаж. Билеты на мероприятие разлетелись за 6 часов: в первые 3 часа предпродажи и последующие 3, когда официально билеты могли приобрести все желающие.

Данный концерт станет первым сольным выступлением певицы за 5 лет, в течение которых она периодически появлялась на музыкальных фестивалях и активно выступает на корпоративах.