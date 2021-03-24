Софья Эрнст рассказала, как скрывала беременность во время съемок «Угрюм-реки»

Софья Эрнст, исполнившая роль Янины Куприяновой в сериале «Угрюм-река», на шоу «Вечерний Ургант» рассказала, что ей было тяжело работать в положении. Актрисе приходилось скрывать располневший живот.

«Конечно, животик рос, и на него некоторые костюмы лезли с трудом. Например, летом, на природе я с животом, а в эпизодах, которые снимали зимой, я стройная и худенькая. Швы на костюме расходились. Они смеялись надо мной и говорили: "Сонька, встань за самовар!"», — рассказывает она.

Всю беременность Софья держала в тайне и не отвечала ни на какие слухи и вопросы журналистов. Вместе со своим мужем Константином Эрнстом они обзавелись званием самой скрытной пары, ведь о рождении малыша поклонники узнали в мае 2020 года, когда с момента рождения малыша прошел год. Ребенка, кстати, никому не показывали, и имя малыша не раскрывали.

Ранее в интервью актриса призналась, что ее карьера и взлеты после замужества никак не связаны с ее влиятельным супругом.