Софья Эрнст о семье, детях и о роли влиятельного мужа в ее карьере

Софья Эрнст – не только супруга Константина Эрнста, но и яркая, востребованная актриса, а также мама троих детей. Одной из последних работ актрисы стал сериал «Угрюм-река». После выхода сериала Софья дала интервью изданию «Собеседник», в котором рассказала, как общается с детьми, несмотря на высокую занятость , и о том, повлиял ли брак с Константином Эрнстом на ее карьеру.

Несмотря на троих детей и упорную работу, София прекрасно выглядит. Она признается, что ее секрет – в постоянной работе над собой и строгости, которую она проявляет к самой себе.

«Строгость и дисциплина, да и с детьми как-то повезло, приятные люди оказались. Я люблю им читать, очень много их целую, обнимаю, щекочу, отвечаю на какие-то вопросы о том, как устроена жизнь. Никогда не обхожу с ними никакие темы, дети могут понять всё, главное – правильно им объяснить».

К сравнению с Паулиной Бондарчук, которая обрела успех благодаря браку с влиятельным мужчиной, Софья относится скептически, и считает, что за ее заслуги благодарить ей стоит именно себя.

«Я не связываю свой успех с мужчиной, а те, кто так думает... это их представление о мире».