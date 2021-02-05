София Ротару вместе с сестрой выступила на дне рождения за 9 миллионов

Стал известен размер гонорара певицы Софии Ротару.

Певица выступила на дне рождения одного из воронежских бизнесменов за 9 миллионов рублей. Об этом пишет телеграм-канал «НеМалахов».

Певица выступила вместе с сестрой Аурикой.

Торжество, на котором выступила певица, было посвящено дню рождения воронежского бизнесмена армянского происхождения.

Ранее в СМИ появлялась информация о размере гонораров Ротару — стоимость ее концертов начинается от 7 миллионов российских рублей.

Несмотря на свой возраст, Ротару все еще является очень востребованной на сцене, а ее внешность до сих пор вызывает зависть ее поклонниц — в комментариях к фотографиям певицы в ее блоге подписчицы часто отмечают, что годы ее не берут.

При этом Ротару в скором времени может выдать замуж свою внучку Софию — она собирается обвенчаться со своим избранником из списка Forbes. Хотя сама певица считает, что замуж Соне рановато, и сначала надо выучиться, детям возраст не помеха.