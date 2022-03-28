Софи Тернер впервые появилась на светской тусовке с большим животом, подтвердив беременность

Софи Тернер и Джо Джонас стали гостями 94-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» и препати, вечеринки Элтона Джона (которая состоялась без самого Элтона Джона). Перед началом мероприятия знаменитости позировали на красной дорожке. Для выхода в свет звезда «Игры престолов» выбрала алое платье Louis Vuitton максимальной длины и с объемной драпировкой.

Но наряд не скрыл уже большой живот беременной актрисы и ее округлившиеся формы. Это появление на официальном мероприятии стало первым с тех пор, как появились новости, что Тернер и Джонас ждут второго ребенка.