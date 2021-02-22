Софи Тернер ведет крайне необычный блог в Instagram
Фото: @sophiet/ Instagram
То есть, путешествуя и посещая разные страны мира, актриса дегустирует это блюдо. К слову, оценивает она их по десятибалльной шкале. Оценить чувство юмора звезды и ознакомиться с ее фуд блогом вы можете ниже, наслаждайтесь! Кстати, у этого аккаунта уже 31,7 тысяч подписчиков.
А у вас есть любимое блюдо? Делитесь своими ответами в комментариях!
Совсем недавно звезда «Игры престолов» родила первенца от своего бойфренда. О романе Софи и Джо стало известно в 2016 году, в октябре 2017 молодые люди сообщили о помолвке. Они поженились 1 мая в Лас-Вегасе.
Напомним, что недавно мы писали о том, что Ирина Муромцева показала эффективный способ борьбы со вторым подбородком. Сложно определиться, что делать: бороться с лишним весом или посвящать страницу в Instagram любимым продуктам. Согласитесь?
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Фото: Instagram
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