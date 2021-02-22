Ирина Муромцева показала эффективный способ борьбы со вторым подбородком
Фото: Instagram
Телеведущая часто делится секретами красоты и молодости со своими подписчиками. На этот раз она опубликовала видеоролик, в котором показала, какие меры предпринимает против появления второго подбородка. Ознакомиться с техниками Ирины вы можете ниже.
«В субботу-воскресенье – самое время заложить хорошую привычку делать массаж лица. Понятно, что у всех какие-то свои более проблемные зоны, поэтому я стараюсь давать упражнения и движения, из которых уже можно будет сделать свой личный комплекс с акцентом на какую-то одну часть. Например, Второй подбородок: как его убрать или не допустить появления. Укладываем ладони на грудь, чуть-чуть оттягивая платизму вниз, слегка запрокидываем голову и тянем подбородок наверх. Повторяем так 10-15 раз.
Большие пальцы ставим под подбородок, ладони образуют рамку вокруг лица. Начинаем открывать и закрывать рот, создавая руками небольшое сопротивление 10-15 раз. Выдвигаем челюсть вперёд. Тут смысл не в резкости поворотов головы и интенсивности выдвигания челюсти, а в ощущениях. Нужно чувствовать, как работают мышцы. Повторяем по 5-7 раз в каждую сторону. Захватываем пальцами подбородок, так чтобы большой был снизу, а фаланга указательного пальца приходилась на подбородочную кость. Двигаемся сначала по одной стороне вверх к уху, ощутимо надавливая. Затем по другой стороне. 5-7 повторений лучше делать с небольшим количеством масла, чтобы не тянуть кожу.
Последнее движение можно делать где угодно, несмотря на свою простоту оно тоже может быть эффективным, если про него не забывать. Вытаскиваем кончик языка и укладываем его между нижней губой и верхними зубами. Просто держим так минуту», - рассказала телезвезда пользователям Сети.
Это важно знать:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: @ira_muromtseva/ Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!