Ирина Муромцева показала эффективный способ борьбы со вторым подбородком

«В субботу-воскресенье – самое время заложить хорошую привычку делать массаж лица. Понятно, что у всех какие-то свои более проблемные зоны, поэтому я стараюсь давать упражнения и движения, из которых уже можно будет сделать свой личный комплекс с акцентом на какую-то одну часть. Например, Второй подбородок: как его убрать или не допустить появления. Укладываем ладони на грудь, чуть-чуть оттягивая платизму вниз, слегка запрокидываем голову и тянем подбородок наверх. Повторяем так 10-15 раз.

Большие пальцы ставим под подбородок, ладони образуют рамку вокруг лица. Начинаем открывать и закрывать рот, создавая руками небольшое сопротивление 10-15 раз. Выдвигаем челюсть вперёд. Тут смысл не в резкости поворотов головы и интенсивности выдвигания челюсти, а в ощущениях. Нужно чувствовать, как работают мышцы. Повторяем по 5-7 раз в каждую сторону. Захватываем пальцами подбородок, так чтобы большой был снизу, а фаланга указательного пальца приходилась на подбородочную кость. Двигаемся сначала по одной стороне вверх к уху, ощутимо надавливая. Затем по другой стороне. 5-7 повторений лучше делать с небольшим количеством масла, чтобы не тянуть кожу.

Последнее движение можно делать где угодно, несмотря на свою простоту оно тоже может быть эффективным, если про него не забывать. Вытаскиваем кончик языка и укладываем его между нижней губой и верхними зубами. Просто держим так минуту», - рассказала телезвезда пользователям Сети.

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