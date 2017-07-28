36-летняя Софи Кальчева рассказала, почему не хотела рожать ребенка от Николая Баскова

София Кальчева пробыла в статусе возлюбленной и невесты Николая Баскова три года, однако певица вовсе не жалеет о расставании с ним. Причин было несколько.

Первая, и пожалуй самая главная — нежелание рожать ребенка для Николая, который мечтал обрести настоящую семью. «Он хотел, чтобы я родила. Я к этому не готова. Мне пока достаточно моего ребенка», — призналась Софи в интервью «КП».

Начинающая певица благодарна своему покровителю за развитие своей карьеры: «Он меня раскрепостил. Когда мы снимали первый клип, мне надели такие узкие короткие шорты — я думала, что сгорю от стыда. А он: ты что, давай не стесняйся, ты же артистка. Коле нравилось, когда я была сексуально одета. Мне было очень стыдно. А Колю это заводит, ему нравилось меня наряжать».

Появление Виктории Лопыревой в жизни Николая тоже не стало для нее неожиданностью. «Сейчас я думаю, что Лопырева ему больше подходит. Они давно знакомы и виделись на работе даже чаще, чем мы с Колей. А я все-таки человек более семейный. Получается, что я просто сидела дома и ждала Колю. Я хотела бы, чтобы возле меня был мужчина, который бы больше времени посвящал мне. Николай все время на гастролях, дома его никогда не было», — пожаловалась она на постоянно отсутствовавшего жениха.

«Мы не расстались резко. Для себя мы уже давно все решили, просто все лишь сейчас об этом узнали», — подчеркнула Софи, которая счастлива в новых отношениях.

«Коли сейчас непростой период. Такое бывает у мужчин, когда им исполняется 40 лет. У нас нет друг на друга обид», — заверила она.

Фото: instagram.com