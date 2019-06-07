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«Сочная»: Анна Седокова показала дерзкое фото, которое берегла для особого случая

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анна Седокова

Фото: Instagram
Снимок с гитарой артистка опубликовала в Instagram.

36-летняя певица Анна Седокова часто делится с подписчиками в социальных сетях довольно откровенными фотографиями – в купальниках или нижнем белье. Но новый снимок превзошел все то, что она показывала раньше. Анна призналась, что берегла фотографию для особого дня – и он настал.

«Ну что же , через несколько часов начнется легендарная #ПремияМУЗтв на которой я представлена в номинации #лучшееженскоевидео с клипом #ШАНТАРАМ Сказать, что выиграть эту премию моя мечта , ничего не сказать . Это цель, это путеводная звезда и это самое жадное желание ведь впервые я была номинирована на эту премию 15 лет тому назад , но так и не вышла ее получать . Потому что в моем животике уже была маленькая Доченька, но меня туда и не приглашали. Прошло 15 лет и это моя третья номинация . Никогда не сдавайтесь, что бы и кто бы вам не говорил! Сколько бы лет не прошло ! И я не сдамся , ведь вы со мной все эти годы Секретное фото , которое так ждало подходящего момента от прекрасной @orlovaphotographer», - написала Анна Седокова (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Поклонники пожелали певице удачи и признались, что будут держать кулачки за нее. Кто-то предположил, что премию все равно заберет Бузова.

Но большинство подписчиков Седоковой написали комментарии по поводу ее фигуры. «Сочная»,

«Идеально»,

«Побольше бы таких фото»,

«Красотка», - похвалили певицу.

Анна Седокова и Леша Свик

Напомним, некоторое время назад Седокова выложила в Сеть видео, на котором сняла себя на камеру со всех сторон и показала свою шикарную фигуру. Поводом для такого поступка стало то, что певицу подкараулили на отдыхе в Турции, сфотографировали с неудачного ракурса и «слили» в интернет. Анна призналась, что ее тело ей нравится, и отметила, что следить за людьми некрасиво.

Но уже через несколько дней певица заявила, что ненавидит весы и будет голодать. Вам нравится фигура Анны Седоковой?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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