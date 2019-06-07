«Сочная»: Анна Седокова показала дерзкое фото, которое берегла для особого случая

«Ну что же , через несколько часов начнется легендарная #ПремияМУЗтв на которой я представлена в номинации #лучшееженскоевидео с клипом #ШАНТАРАМ Сказать, что выиграть эту премию моя мечта , ничего не сказать . Это цель, это путеводная звезда и это самое жадное желание ведь впервые я была номинирована на эту премию 15 лет тому назад , но так и не вышла ее получать . Потому что в моем животике уже была маленькая Доченька, но меня туда и не приглашали. Прошло 15 лет и это моя третья номинация . Никогда не сдавайтесь, что бы и кто бы вам не говорил! Сколько бы лет не прошло ! И я не сдамся , ведь вы со мной все эти годы Секретное фото , которое так ждало подходящего момента от прекрасной @orlovaphotographer», - написала Анна Седокова (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).