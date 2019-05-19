«Ненавижу весы»: недовольная своим телом Анна Седокова решила голодать

«Страшного в этом нет ничего, многие так питаются, сами не подозревая. То есть, если ты ужинаешь в девять вечера, то следующий прием пищи у тебя должен быть не раньше часа дня. Вчера я пообедала плотно в 5 и получается в 9 уже можно было завтракать.», — пояснила Анна.