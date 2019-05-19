«Ненавижу весы»: недовольная своим телом Анна Седокова решила голодать

«Ненавижу весы. Вот прямо считаю их худшим произведением человечества. Но вчера они как то прокрались ко мне в номер. И я на них встала. Результат был плюс полтора кг от того веса от которого мне нужно было худеть», — призналась певица.
Желая все-таки сбросить лишние килограммы, Седокова решила попробовать интервальное голодание. Она планирует использовать таймер, чтобы отмерять 16 часов голодания в сутки, а в остальные 8 часов съедать что-то полезное, разделяя на 2-3 приема пищи.
«Страшного в этом нет ничего, многие так питаются, сами не подозревая. То есть, если ты ужинаешь в девять вечера, то следующий прием пищи у тебя должен быть не раньше часа дня. Вчера я пообедала плотно в 5 и получается в 9 уже можно было завтракать.», — пояснила Анна.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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