Собравшийся жениться Конор Макгрегор арестован полицией Корсики за «сексуальное нападение»

Порталу TMZ стало известно, что полиция Корсики, где Макгрегор отдыхает со своей будущей супругой, получила заявление о «сексуальном нападении» со стороны спортсмена.

«После того, как 10 сентября была подана жалоба на действия, которые можно было охарактеризовать как попытку сексуального нападения и демонстрацию сексуального поведения, господин Конор Энтони Мак Грегор был доставлен в жандармерию», — говорится в официальном письме прокуратуры к представителям СМИ.

Подробностей произошедшего в баре полиция не раскрывает. Боец несколько дней спокойно отдыхал на яхте со своей невестой, но в четверг у него, похоже, случился срыв.

Представители Макгрегора пока никак не прокомментировали ситуацию.

Боец ММА Конор Макгрегор сделал предложение своей подруге Ди Делвин буквально месяц назад. Он преподнес избраннице роскошное кольцо. Роман пары начался еще в 2008 году. Ди родила Конору двоих детей.