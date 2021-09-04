Собчак в экстремальном мини и с «опасным» декольте устроила зажигательные танцы на яхте

Телеведущая и политик Ксения Собчак станцевала на палубе яхты и поделилась тими кадрами в соцсетях. Зажигательные танцы 39-летняя супруга режиссера Константина Богомолова устроила во время двухнедельного отпуска, который она проводит в кругу родных и друзей.

В новом ролике Ксения Собчак предстала в мини с цветочным принтом и глубоким V-образным вырезом.