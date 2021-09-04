Собчак в экстремальном мини и с «опасным» декольте устроила зажигательные танцы на яхте
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Фото: Instagram
Телеведущая и политик Ксения Собчак станцевала на палубе яхты и поделилась тими кадрами в соцсетях. Зажигательные танцы 39-летняя супруга режиссера Константина Богомолова устроила во время двухнедельного отпуска, который она проводит в кругу родных и друзей.
В новом ролике Ксения Собчак предстала в мини с цветочным принтом и глубоким V-образным вырезом.
Демонстрируя интерьеры яхты, Ксения Собчак поделилась и снимками подросшего сына. В этом году Платону исполнится 5 лет, а в следующем, судя по словам, сопровождавшим видео в сторис, он уже пойдет в школу. «Сынок, а через год в это время ты будешь не на лодке отдыхать, а в школу шлепать», — заявилаКсения.
Фото: @xenia_sobchak/Instagram
А недавно телеведущая дала интервью, во время которого призналась, что и ей приходилось жить в безденежье. По словам Ксении Собчак, эта проблема настигла ее, когда она переехала из Санкт-Петербурга в Москву и могла оплатить себе только еду.
Фото и видео: @xenia_sobchak/Instagram