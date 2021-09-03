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Ксения Собчак — о периоде безденежья и передвижении на метро: «Приходилось нелегко»

Популярная ведущая открыто выражает свои взгляды практически на каждую тему. А вопрос денег для нее всегда был одним из важных. Поэтому большим удивлением стало ее признание в интервью Ирине Безруковой в том, что ей далеко не всегда жилось безбедно. После переезда из Петербурга в Москву на заре карьеры было время, когда Ксения не могла вести свой привычный образ жизни и довольствовалась «деньгами на еду».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак честно рассказала об отсутствии денег

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На вопрос Ирины, был ли в жизни Ксении трудный финансовый период, звезда утвердительно кивнула головой: «Конечно, но это были времена безденежья относительно моих привычных стандартов. Какие-то базовые деньги на еду у меня были всегда. То есть ситуации, когда мне нечего есть, у меня не было. Но было время, когда я не могла позволить себе что-то купить и ездила на общественном транспорте», — честно призналась Ксения.

Но сетовать на судьбу Собчак даже не собиралась. Она абсолютно убеждена в том, что ее рождение в столь благополучной семье — настоящая лотерея, счастливый случай. И благодарна за то, что «проблемы голода для нее никогда не стояло».

Сегодняшний высокий уровень жизни ведущей — ее заслуга и результат большого труда. Когда Ирина поинтересовалась, сколько денег необходимо Ксении Собчак для комфортной жизни в Москве, она сказала: «Чем больше зарабатываешь, тем больше хочется, и это нормально. В этом смысле я всегда хочу больше — дайте мне таблетку от жадности», — пошутила звездная гостья.

На примере других по-настоящему богатым человеком Ксения считает людей с капиталом «от 100 миллионов долларов». Она объяснила, что именно такие деньги позволяют их хозяину ни в чем себе не отказывать.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press