Ксения Собчак — о периоде безденежья и передвижении на метро: «Приходилось нелегко»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
На вопрос Ирины, был ли в жизни Ксении трудный финансовый период, звезда утвердительно кивнула головой: «Конечно, но это были времена безденежья относительно моих привычных стандартов. Какие-то базовые деньги на еду у меня были всегда. То есть ситуации, когда мне нечего есть, у меня не было. Но было время, когда я не могла позволить себе что-то купить и ездила на общественном транспорте», — честно призналась Ксения.
Но сетовать на судьбу Собчак даже не собиралась. Она абсолютно убеждена в том, что ее рождение в столь благополучной семье — настоящая лотерея, счастливый случай. И благодарна за то, что «проблемы голода для нее никогда не стояло».
Сегодняшний высокий уровень жизни ведущей — ее заслуга и результат большого труда. Когда Ирина поинтересовалась, сколько денег необходимо Ксении Собчак для комфортной жизни в Москве, она сказала: «Чем больше зарабатываешь, тем больше хочется, и это нормально. В этом смысле я всегда хочу больше — дайте мне таблетку от жадности», — пошутила звездная гостья.
На примере других по-настоящему богатым человеком Ксения считает людей с капиталом «от 100 миллионов долларов». Она объяснила, что именно такие деньги позволяют их хозяину ни в чем себе не отказывать.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press