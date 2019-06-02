Собчак прокомментировала скандал с Бузовой: «Видимо у Оли всего одна кожаная куртка»

Несколько дней назад на YouTube-канале Ксении Собчак появился очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак», в котором встретились светские львицы и «инстаграмщицы». Дамы спорили о дизайнерских вещах и мерились сумочками. Неосторожная фраза ведущей о дорогой куртке известного бренда сильно обидела Ольгу Бузову. Певица болезненно отреагировала на слова ведущей, после чего Ксения решила объясниться.

«Модерируя спор, я в числе прочего привела аргумент, который вы видите в этом отрывке. Как из этой фразы Ольга Бузова сделала вывод, что "известный дизайнер" это именно Демна Гвасалиа, а фирма "Баленсиага" — я не смогу постичь никогда Далее Оля пишет гневное обращение к дизайнеру, даже не спросив у меня предварительно кого я имею ввиду. Я понимаю, что не у всех гардеробная как у Киркорова, и видимо у Оли всего одна кожаная куртка, и выводы она сделала стремительно, но Акелло промахнулся... Демна, которого я видела последний раз примерно года два назад, к этой истории не имеет никакого отношения, и мне кажется стоило бы тебе, Оля, извиниться за распространение каких-то дурацких обвинений», — написала Ксения.