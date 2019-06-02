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Собчак прокомментировала скандал с Бузовой: «Видимо у Оли всего одна кожаная куртка»

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кадр из шоу Ксении Собчак

Фото: Instagram Ксении Собчак
Ксения Собчак заступилась за дизайнера, на которого обиделась Ольга Бузова, и посоветовала ей извиниться.

Несколько дней назад на YouTube-канале Ксении Собчак появился очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак», в котором встретились светские львицы и «инстаграмщицы». Дамы спорили о дизайнерских вещах и мерились сумочками. Неосторожная фраза ведущей о дорогой куртке известного бренда сильно обидела Ольгу Бузову. Певица болезненно отреагировала на слова ведущей, после чего Ксения решила объясниться.

«Модерируя спор, я в числе прочего привела аргумент, который вы видите в этом отрывке. Как из этой фразы Ольга Бузова сделала вывод, что "известный дизайнер" это именно Демна Гвасалиа, а фирма "Баленсиага" — я не смогу постичь никогда Далее Оля пишет гневное обращение к дизайнеру, даже не спросив у меня предварительно кого я имею ввиду. Я понимаю, что не у всех гардеробная как у Киркорова, и видимо у Оли всего одна кожаная куртка, и выводы она сделала стремительно, но Акелло промахнулся... Демна, которого я видела последний раз примерно года два назад, к этой истории не имеет никакого отношения, и мне кажется стоило бы тебе, Оля, извиниться за распространение каких-то дурацких обвинений», — написала Ксения.

«Я специально не назвала имени, так как это был всего лишь один из примеров политики разных брендов, а не повод для скандала», — подчеркнула она.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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