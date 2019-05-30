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Ольга Бузова устроила скандал из-за шоу Ксении Собчак: «Я девочка из народа, но сейчас я могу позволить себе многое»

Ольга Бузова обиделась на известного дизайнера.

Накануне на YouTube-канале Ксении Собчак появился очередной выпуск шоу «Осторожно, Собчак», в котором встретились светские львицы и «инстаграмщицы». Дамы спорили о дизайнерских вещах и мерились сумочками. Неосторожная фраза ведущей о дорогой куртке известного бренда сильно обидела Ольгу Бузову.

«Ксюша вчера заявила, что некий дизайнер попросил ее передать мне, чтобы я больше не носила его бренд», — возмутилась певица. — «Я девочка из народа. Да, сейчас я могу позволить себе многое. Но я знаю цену деньгам и были времена, когда мне нечего было кушать. И мыла полы за 50 рублей перед универом!!! Но это не значит, что меня можно было этим унижать».

Певица решила вернуть вещи, на которые она потратила 360 тысяч рублей: «Верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело».

Ольгу поддержала ее коллега по шоу, Виктория Боня: «Так смеялась когда мне прислали это видео. Самопровозглашенные звезды из A list, многие из которых без денег родителей или денег мужей ничего себя не представляют! Да и прошлое некоторых из них тоже очень впечатляет, ржу не могу! Время все расставит на свои места и покажет кто есть кто».

«Моя девочка! Перестань обращать внимание на людей, у которых полно времени, чтобы его про..ать», — утешила Ольгу Лолита Милявская.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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