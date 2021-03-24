Ксения Собчак заявила, что не платила «скопинскому маньяку» за интервью
Фото: Instagram/@xenia_sobchak
Ранее стало известно, что светская львица заплатила освободившемуся из колонии после 17 лет маньяку 50 тысяч рублей за участие в своем фильме. Кроме того, она оплатила мебель в его загородном доме. По данным источников, Ксения приехала к Мохову 16 марта. Они сходили на могилу матери мужчины и на завод. По информации СМИ, сам Мохов оценил плату за интервью как «копейки» и признался, что переговоры с Собчак ведутся через некого Льва С..
Фото: Instagram/@xenia_sobchak
«Я опровергаю информацию Mash, что платила деньги за интервью с маньяком через посредника, Льва Спeранского. Никакого Льва Сперанского не знаю», — уточнила Собчак в среду, 24 марта.
Редакция канала подчеркнула, что в своих новостях не называла фамилию человека, который «вел переговоры» с маньяком (только «Лев С.»). «Ксения Анатольевна удивительно точно угадала, как зовут человека, которого она не знает», — добавили журналисты.
Интервью Собчак на законность сейчас проверяет Следственный комитет. Напомним, Мохов отсидел почти 17 лет за то, что в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он удерживал их в бункере, насиловал и избивал в течение трех с половиной лет.
Фото: YouTube/НТВ, Instagram/@xenia_sobchak
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