Ксения Собчак заявила, что не платила «скопинскому маньяку» за интервью

«Я опровергаю информацию Mash, что платила деньги за интервью с маньяком через посредника, Льва Спeранского. Никакого Льва Сперанского не знаю», — уточнила Собчак в среду, 24 марта.

Редакция канала подчеркнула, что в своих новостях не называла фамилию человека, который «вел переговоры» с маньяком (только «Лев С.»). «Ксения Анатольевна удивительно точно угадала, как зовут человека, которого она не знает», — добавили журналисты.

Интервью Собчак на законность сейчас проверяет Следственный комитет. Напомним, Мохов отсидел почти 17 лет за то, что в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он удерживал их в бункере, насиловал и избивал в течение трех с половиной лет.