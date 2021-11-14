Собчак хлестко ответила на обвинения Шамаловой: «Где все учились хайпу, я преподавала»

«У меня есть личная переписка с Жанной Шамаловой, в которой она просит прислать черновик выпуска до выхода в эфир и затем письменно мне подтверждает, что в нем «всё хорошо». Сначала было все хорошо, а когда поднялся шум, стало не хорошо? Интересно. Мальчишки и девчонки, не забываем важную вещь — где все учились хайпу, я преподавала», — заявила Ксения Собчак на официальных страницах в соцсетях. А до этого последовательно опровергла каждое из обвинений.

В частности, по поводу незаконного получения данных. «В интервью я четко говорю, что данные мы получили от второй стороны, чтобы наша работа была честной и независимой», — уточняет Собчак. Несогласна ведущая и с формулировкой «раскрытие медицинской тайны», ведь в эфире программы содержимое медицинских документов крупным планом показано не было.

Остальные же сведения, прозвучавшие в эфире, Собчак по ее утверждению, почерпнула из открыты источников. «Медтайна была раскрыта Жанной (ее адвокатом) «Московскому комсомольцу» через заявление о суррогатном материнстве и требовании в СК РФ о проведении расследования. А позже медтайна была раскрыта в ходе нашего с ней интервью, когда Жанна сама неоднократно об этом говорила. Мы просто опровергли ее утверждения. И кстати, в таком случае она раскрыла медтайну своего бывшего супруга Кирилла Шамалова, когда рассуждала, что у них ОБОИХ «были проблемы» при попытках завести ребенка», — заявила телеведущая.

Напомним, Жанна и Кирилл Шамаловы сейчас находятся на этапе расторжения брака, который длился 3 года. Процесс осложняет то, что суррогатная мать вот-вот родит им ребенка. Жанна утверждает, что для создания эмбриона использовался ее биоматериал, а супруг пытается это опровергнуть. В программе Ксении Собчак использовались медицинские документы, проливающие свет на ситуацию. С помощью заявления, поданного в СК и полицию, Шамалова надеялась выяснить, как бумаги попали к журналистке.