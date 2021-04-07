Собчак из-за отсутствия денег не может въехать в свой шикарный дом на Рублевке
Фото: Instagram/@xenia_sobchak
Звезда приобрела таунхаус в элитном поселке «Горки-8». Площадь помещений достигает 335 квадратных метров. После покупки Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Знаменитость решила построить в том же поселке еще один коттедж.
Как уточнила дизайнер интерьеров Ирина Лукьянова, стоимость дома, как у Собчак, достигает 40 миллиона рублей. Но, видимо, денег на его возведение у знаменитости нет. Несмотря на то, что новоселье должны были справить еще летом, из-за пандемии коронавируса стройка была заморожена. На данный момент дом Собчак по-прежнему пустует. По данным KP.Ru, там не достроены второй этаж и веранда.
Ранее стало известно и о других финансовых проблемах светской львицы. С недавнего времени Собчак вместе с подругой Юлией Прудько владеет маркетинговым и PR-агентствами.
Агентству всего полгода. По сведениям светской львицы, за этот период оно уже начало составлять серьезную конкуренцию «сильным представителям медиаиндустрии». В реальности в компании Собчак дела идут не лучшим образом. В открытие маркетингового агентства в 2019 году звезда вложила один миллион 20 тысяч рублей. Ей принадлежит 51% от компании. 2020-й коронавирусный год агентство завершило с убытками в размере 7,9 миллиона рублей. В 2019 году она имела годовую прибыль в размере 3,5 миллиона.
Фото: Instagram/@xenia_sobchak
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