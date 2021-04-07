Собчак из-за отсутствия денег не может въехать в свой шикарный дом на Рублевке

Звезда приобрела таунхаус в элитном поселке «Горки-8». Площадь помещений достигает 335 квадратных метров. После покупки Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Знаменитость решила построить в том же поселке еще один коттедж.

Как уточнила дизайнер интерьеров Ирина Лукьянова, стоимость дома, как у Собчак, достигает 40 миллиона рублей. Но, видимо, денег на его возведение у знаменитости нет. Несмотря на то, что новоселье должны были справить еще летом, из-за пандемии коронавируса стройка была заморожена. На данный момент дом Собчак по-прежнему пустует. По данным KP.Ru, там не достроены второй этаж и веранда.