Ксения Собчак похвасталась «успешным» бизнесом, погрязшим в убытках

С недавнего времени Собчак вместе с подругой Юлией Прудько владеет маркетинговым и PR-агентствами. «Можно бесконечно смотреть на то, как бомбит хейтеров, как текут слезы завистников и как стремительно растет и развивается наш Leaders», — похвасталась звезда в социальной сети Instagram.

Она напомнила, что агентству всего полгода. По сведениям светской львицы, за этот период оно уже начало составлять серьезную конкуренцию «сильным представителям медиаиндустрии». Кроме того, она сообщила об открытии лаборатории по созданию креативных идей и визуального контента.