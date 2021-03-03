Ксения Собчак похвасталась «успешным» бизнесом, погрязшим в убытках
Фото: instagram.com/xenia_sobchak
С недавнего времени Собчак вместе с подругой Юлией Прудько владеет маркетинговым и PR-агентствами. «Можно бесконечно смотреть на то, как бомбит хейтеров, как текут слезы завистников и как стремительно растет и развивается наш Leaders», — похвасталась звезда в социальной сети Instagram.
Она напомнила, что агентству всего полгода. По сведениям светской львицы, за этот период оно уже начало составлять серьезную конкуренцию «сильным представителям медиаиндустрии». Кроме того, она сообщила об открытии лаборатории по созданию креативных идей и визуального контента.
Как пишет KP.Ru, в реальности в компании Собчак дела идут не лучшим образом. В открытие маркетингового агентства в 2019 году звезда вложила один миллион 20 тысяч рублей. Ей принадлежит 51% от компании. 2020-й коронавирусный год агентство завершило с убытками в размере 7,9 миллиона рублей. В 2019 году она имела годовую прибыль в размере 3,5 миллиона.
Вторая компания, где Собчак является учредителем вместе с Прудько (ООО «Джун энд Джулай»), в 2019 году имела прибыль в 315 тысяч рублей (информации за 2020 год пока нет).
Фото: Instagram/@xenia_sobchak
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