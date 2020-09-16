Игривая Ксения Собчак в легком леопардовом платье показала образ для вечеринок в Сочи
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/
Ксения Собчак с семьей улетела в Сочи совместить полезное с приятным — отдохнуть и побывать на «Кинотавре». Ксения показала подписчикам в Instagram, как началось ее первое утро на черноморском побережье, а вечером она уже побывала на одном из мероприятий кинофестиваля.
В микроблоге игривая Ксения продемонстрировала образ для вечеринок: она надела легкое платье с леопардовым принтом и украшения на шею.
«Сочинские ночи», — подписала она фото.
«Ксения, выглядите как зацелованная школьница. Завидую! Так держать!», «Любовь красит человека», «Как всегда, неотразима. Мне ну очень нравится и стиль, и внешность», «В городе Сочи Ксения очень!», «Сразу видно расслабилась! Молодец», «Ксения, я в вас влюблен», «Обожаю Собчак за ее кринжовость», «Пьяненькая?», «Ксюха, как же тебе любовь к лицу!», — полетели десятки комментариев от подписчиков.
А вам нравится, как выглядит Ксения?
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак
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