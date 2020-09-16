Игривая Ксения Собчак в легком леопардовом платье показала образ для вечеринок в Сочи

Ксения Собчак с семьей улетела в Сочи совместить полезное с приятным — отдохнуть и побывать на «Кинотавре». Ксения показала подписчикам в Instagram, как началось ее первое утро на черноморском побережье, а вечером она уже побывала на одном из мероприятий кинофестиваля.

В микроблоге игривая Ксения продемонстрировала образ для вечеринок: она надела легкое платье с леопардовым принтом и украшения на шею.

«Сочинские ночи», — подписала она фото.