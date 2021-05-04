От Собчак до Гагариной: сколько составляет гонорар самых богатых блогеров
Фото: Anton Belitsky/ Global Look press
Ксения Собчак — 113 млн рублей
Ксения Собчак — лидер по заработкам в Сети, несмотря на то, что у нее меньше подписчиков, чем у коллег по списку (а порой и в разы меньше) — 8,2 млн человек. Но тем не менее рекламодателей привлекает именно ее страница. За одну публикацию рекламы Ксения берет миллион рублей, но ценник варьируется в зависимости от категории рекламируемых товаров.
Кстати, по сравнению с 2020-м доход Собчак на рекламе в Instagram подрос на 3 млн рублей в год.
Полина Гагарина — 68 млн рублей в год
За Полиной Гагариной в Instagram следят 8,5 млн поклонников. И у певицы есть отличная возможность заработать на такой большой аудитории. Одна рекламная публикация на странице Гагариной стоит от 500 тысяч рублей. На сайте Teleprogramma.pro посчитали, что годовой доход наставницы шоу «Голос» и участницы «Евровидения» составляет 68 млн рублей — и это только за рекламу.
Фото: East News
Ида Галич — 68 млн рублей
Столько же, сколько и Гагарина, за рекламу в Сети получает блогер Ида Галич. Рекламные ролики Иды всегда отличаются креативом и смотрятся, как мини-фильмы. Кстати, в создании видео Галич помогает вся семья: родители и даже маленький сын Лео.
За то, что оригинальную рекламу на странице Иды Галич могут увидеть 6,7 млн рублей, рекламодатели готовы платить за каждую интеграцию от 800 тысяч до миллиона рублей.
В отличие от многих коллег Ида выдерживает свой кодекс чести: она не участвует в так называемых гивах. Однажды за такой розыгрыш ей предложили внушительную сумму — 20 млн рублей, но она отказалась.
Фото: www.instagram.com/galichida
Ксения Бородина — 59 млн
У ведущей «Дома-2» 17 млн подписчиков. Ксения Бородина с ними часто ругается в комментариях, но верные поклонники остаются с ней, позволяя зарабатывать на рекламе почти шесть десятков миллионов рублей в год. Одна рекламная интеграция у Бородиной стоит «всего» 300-400 тысяч рублей, но от желающих попасть на ее страницу, судя по всему, нет отбоя.
Фото: www.instagram.com/borodylia/
Настя Ивлеева — 46 млн рублей
С прошлого года доходы Насти Ивлеевой остались на том же уровне. У блогера 18,7 млн фолловеров, а рекламный пост на ее странице стоит аж миллион рублей. Но за эти большие деньги рекламодатели получают ненавязчивые ролики, привлекающие внимание большой аудитории.
Фото: www.instagram.com/agentgirl
Фото и видео: Instagram, Anton Belitsky/ Global Look press, East News
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