От Собчак до Гагариной: сколько составляет гонорар самых богатых блогеров

Ксения Собчак — 113 млн рублей

Ксения Собчак — лидер по заработкам в Сети, несмотря на то, что у нее меньше подписчиков, чем у коллег по списку (а порой и в разы меньше) — 8,2 млн человек. Но тем не менее рекламодателей привлекает именно ее страница. За одну публикацию рекламы Ксения берет миллион рублей, но ценник варьируется в зависимости от категории рекламируемых товаров.

Кстати, по сравнению с 2020-м доход Собчак на рекламе в Instagram подрос на 3 млн рублей в год.