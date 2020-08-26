Собчак, Гагарина и Галич стали самыми богатыми Instagram-блогерами
Фото: Instagram Ксении Собчак
Больше всего за год с помощью личного блога заработала Ксения Собчак, пополнившая счет с помощью рекламодателей на $1,48 миллиона. Вторую строчку рейтинга заняла Полина Гагарина. Замыкает тройку лидеров блогер Ида Галич, сменившая на третьем месте списка Ольгу Бузову. Недавно Галич впервые стала мамой и теперь активно делится своим опытом воспитания ребенка.
«Инстамамы изначально были движущей силой Instagram. Наибольшую аудиторию они набирают в первые годы рождения ребенка, в это же время рекламодатели наиболее активно размещают у них рекламу», — цитирует Forbes основателя сервиса WhoIsBlogger Льва Грунина.
Кроме того, в этом году в рейтинге появилось несколько новых имен — Настя Ивлеева, Егор Крид, Рита Дакота и Ксения Бородина. «Instagram перестал быть соцсетью, где пластиковые люди публикуют заумные посты, а стремится к тому, чтобы стать местом, где ты общаешься с популярной персоной как с другом», — отметил директор по маркетингу GetBlogger Михаил Карпушин.
Рейтинг блогеров, которые зарабатывают больше всех в Instagram:
Ксения Собчак ($1,48 млн, 7,7 млн подписчиков)
Полина Гагарина ($0,89 млн, 8,4 млн подписчиков)
Ида Галич ($0,85 млн, 7,1 млн подписчиков)
Ксения Бородина ($0,77 млн, 15,4 млн подписчиков)
Алина Левда ($0,76 млн, 5,3 млн подписчиков)
Настя Ивлеева ($0,61 млн, 17,7 млн подписчиков)
Валерия Чекалина ($0,61 млн, 6,5 млн подписчиков)
Регина Тодоренко ($0,6 млн, 8,6 млн подписчиков)
Елена Темникова ($0,6 млн, 5,2 млн подписчиков)
Хабиб Нурмагомедов ($0,6 млн, 21,2 млн подписчиков)
Ольга Бузова ($0,6 млн, 21,7 млн подписчиков)
Егор Крид ($0,57 млн, 13,1 млн подписчиков)
Виктория Боня ($0,54 млн, 7,4 млн подписчиков)
Алан Енилеев ($0,51 млн, 2,1 млн подписчиков)
Рита Дакота ($0,48 млн, 2,5 млн подписчиков)
Фото: Instagram, globallookpress
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