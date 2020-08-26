Собчак, Гагарина и Галич стали самыми богатыми Instagram-блогерами

Больше всего за год с помощью личного блога заработала Ксения Собчак, пополнившая счет с помощью рекламодателей на $1,48 миллиона. Вторую строчку рейтинга заняла Полина Гагарина. Замыкает тройку лидеров блогер Ида Галич, сменившая на третьем месте списка Ольгу Бузову. Недавно Галич впервые стала мамой и теперь активно делится своим опытом воспитания ребенка.

«Инстамамы изначально были движущей силой Instagram. Наибольшую аудиторию они набирают в первые годы рождения ребенка, в это же время рекламодатели наиболее активно размещают у них рекламу», — цитирует Forbes основателя сервиса WhoIsBlogger Льва Грунина.

Кроме того, в этом году в рейтинге появилось несколько новых имен — Настя Ивлеева, Егор Крид, Рита Дакота и Ксения Бородина. «Instagram перестал быть соцсетью, где пластиковые люди публикуют заумные посты, а стремится к тому, чтобы стать местом, где ты общаешься с популярной персоной как с другом», — отметил директор по маркетингу GetBlogger Михаил Карпушин.

Рейтинг блогеров, которые зарабатывают больше всех в Instagram: