Ксения Собчак резко высказалась о тех, кто считает ее виноватой в смертельном ДТП
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Фото: @xenia_sobchak
Ксения Собчак в эфире «Пусть говорят» высказалась о смертельном ДТП в Сочи, участницей которого стала, находясь на заднем сиденье машины.
Телеведущая заявила, что оказала максимальную помощь всем пострадавшим и их родственникам, и лично встретилась с близкими погибшей.
«Я лично встречалась с бывшим мужем Кати, у них осталась маленькая Маша. Они живут недалеко от нас, мы почти соседи. Это ужасная история. Несмотря на то, что я была жертвой этой ситуации и могла погибнуть, то, что смогу, я сделаю для них. Мы вместе оказались в этом», – отметила она.
Не обделила помощью и поддержкой она и других пострадавших. Собчак заявила, что водитель встречной машины находится в удовлетворительном состоянии.
«Слава Богу, они думающие люди! Я слежу за судьбой Оксаны, судьбой Маши, говорю с отцом Роберта, как со своим лучшим другом! Мы обсуждаем планы, как я приеду в Сочи и мы выпьем красного вина с Робертом, который выйдет из больницы», – заявила она.
При этом Собчак заявила, что не считает себя виноватой в аварии, и резко осудила тех, кто пытается ее в этом обвинить.
«Обвинение меня в чем-то — подлость. Огромное количество людей высказали поддержку, нормальные журналисты не раз эту ситуации комментировали. Удивительная подлость обвинять человека на заднем сидении незнакомого автомобиля с незнакомым водителем в том, что он в чем-то виноват, потому что у него известная фамилия».
Напомним, Ксения Собчак попала в аварию по дороге в аэропорт в Сочи. В результате ДТП погибла девушка, также есть пострадавшие.
Фото: Instagram