Ксения Собчак резко высказалась о тех, кто считает ее виноватой в смертельном ДТП

Не обделила помощью и поддержкой она и других пострадавших. Собчак заявила, что водитель встречной машины находится в удовлетворительном состоянии.

«Слава Богу, они думающие люди! Я слежу за судьбой Оксаны, судьбой Маши, говорю с отцом Роберта, как со своим лучшим другом! Мы обсуждаем планы, как я приеду в Сочи и мы выпьем красного вина с Робертом, который выйдет из больницы», – заявила она.

При этом Собчак заявила, что не считает себя виноватой в аварии, и резко осудила тех, кто пытается ее в этом обвинить.

«Обвинение меня в чем-то — подлость. Огромное количество людей высказали поддержку, нормальные журналисты не раз эту ситуации комментировали. Удивительная подлость обвинять человека на заднем сидении незнакомого автомобиля с незнакомым водителем в том, что он в чем-то виноват, потому что у него известная фамилия».

Напомним, Ксения Собчак попала в аварию по дороге в аэропорт в Сочи. В результате ДТП погибла девушка, также есть пострадавшие.