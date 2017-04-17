Николай Басков известен не только своим «золотым» голосом, но и любовными похождениями. Оксана Федорова, Таисия Повалий, Мария Максакова, Анастасия Волочкова — это еще не весь список женщин, чьи сердца покорил артист.

Вот и Виктория Лопырева не смогла устоять перед чарами Баскова. С Викторией певец время от времени пересекается на мероприятиях. Так, на одной из вечеринок Николай и Виктория станцевали под романтичную песню, а артист нежно целовал руку модели.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Апр 17 2017 в 5:14 PDT

Сегодня же в Instagram Баскова появилось новое совместное фото с Лопыревой.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Июн 9 2017 в 3:00 PDT

«Снова вместе , снова рядом.... вроде старые друзья с @lopyrevavika а каждая встреча как в первый раз», — написал певец.

Поклонники Николая осыпали звезд комплиментами, отметив, что они очень подходят друг другу: «Она явно ваша ,вы пара !», «Прекрасная пара», «Вы очень подходите друг другу!», «Николай, вы очень хорошо смотритесь как пара)».

Фото: instagram.com