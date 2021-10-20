Снова молодожены: родители Сосо Павлиашвили обвенчались после долгих лет в браке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @soso_pavliashvili_official
Сосо Павлиашвили поделился очень трогательным моментом — церемонией венчания своих родителей, которые устроили таинство спустя много лет крепкого брака.
«Сегодня я абсолютно счастлив! Мои божественные родители повенчались! Спасибо Всевышнему за такое счастье! Храни Бог их многолетнюю любовь», — написал музыкант.
Сама церемония прошла скромно и присутствовали на ней лишь самые близкие. Предположительно, венчание состоялось в Грузии.
Поклонники певца поздравили его родителей и сделали им множество комплиментов, а также отметили, как сам Сосо похож на них. Особенно подписчиков поразило сходство с отцом — более того, старший сын самого Сосо очень похож на своего дедушку.
Стоит напомнить, что в прошлом году и сам Павлиашвили повенчался со своей гражданской супругой Ириной Патлах. Вместе пара уже больше 20 лет и воспитывает двоих дочерей. Также у исполнителя есть сын от предыдущих отношений.
Фото: Instagram, Global Look press