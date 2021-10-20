Снова молодожены: родители Сосо Павлиашвили обвенчались после долгих лет в браке

«Сегодня я абсолютно счастлив! Мои божественные родители повенчались! Спасибо Всевышнему за такое счастье! Храни Бог их многолетнюю любовь», — написал музыкант.

Сама церемония прошла скромно и присутствовали на ней лишь самые близкие. Предположительно, венчание состоялось в Грузии.