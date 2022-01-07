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Снежные горы и улыбка на лице: Бузова показала, как проводит свой первый за 2 года отпуск

Телеведущая, певица, актриса, дизайнер и много чего еще: множество разнообразных сфер деятельности Ольги Бузовой не дают ей возможности устроить себе полноценный отдых. И вот в новогодние праздники она все же устроила торжество и себе — он отправилась в отпуск на горнолыжный склон.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Насыщенный график Ольги Бузовой не позволяет ей устроить себе полноценный отпуск

Фото: Instagram @buzova86

6 января певица на вертолете отправилась в долгожданный отпуск. На протяжении двух лет она упорно и усердно работала: участвовала в съемках различных теле- и YouTube-шоу, давала концерты и просто успевала все и везде. И вот, наконец, позволила себе отдохнуть. Выбор места оказался достойным — Бузова отправилась на горнолыжный склон.

Ольга отметила, что на лыжах она не стояла целых 2 года, ровно столько же, сколько и не устраивала себе полноценный отпуск. Именно поэтому она, ради собственной безопасности, надела на голову защитную каску.

Экс-ведущая «Дома 2» поделилась видеороликом, на котором она съезжает со склона в комбинезоне ярко-оранжевого. И, можно сказать, что такой долгий перерыв даже не ощущается. Катается и маневрирует Ольга отлично!

Ольга Бузова далеко не единственная, кто предпочла в новогодние праздники заняться активными видами зимнего спорта. На горнолыжном склоне время провела и Лиза Арзамасова. И если певица встала на лыжи впервые за 2 года, то актриса впервые за все свои 26 лет.

Фото: Instagram

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