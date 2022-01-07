Снежные горы и улыбка на лице: Бузова показала, как проводит свой первый за 2 года отпуск
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @buzova86
6 января певица на вертолете отправилась в долгожданный отпуск. На протяжении двух лет она упорно и усердно работала: участвовала в съемках различных теле- и YouTube-шоу, давала концерты и просто успевала все и везде. И вот, наконец, позволила себе отдохнуть. Выбор места оказался достойным — Бузова отправилась на горнолыжный склон.
Ольга отметила, что на лыжах она не стояла целых 2 года, ровно столько же, сколько и не устраивала себе полноценный отпуск. Именно поэтому она, ради собственной безопасности, надела на голову защитную каску.
Экс-ведущая «Дома 2» поделилась видеороликом, на котором она съезжает со склона в комбинезоне ярко-оранжевого. И, можно сказать, что такой долгий перерыв даже не ощущается. Катается и маневрирует Ольга отлично!
Ольга Бузова далеко не единственная, кто предпочла в новогодние праздники заняться активными видами зимнего спорта. На горнолыжном склоне время провела и Лиза Арзамасова. И если певица встала на лыжи впервые за 2 года, то актриса впервые за все свои 26 лет.
Фото: Instagram