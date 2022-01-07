С катка на склон: Лиза Арзамасова рассказала о том, как впервые встала на лыжи

Звезда сериала «Папины дочки» далеко не в первый раз выезжает на горный склон, однако, несмотря на это так ни разу и не стояла на лыжах. «Как я раньше ездила в горы? Очень даже хорошо. Пока вся компания шла на подъёмники и спускалась вниз, я комфортно проводила время в кафешке за чашечкой душистого чая. Встречала всех у подножья горы и с удовольствием слушала рассказы и впечатления», — поделилась она.

И вот в этом году Лиза наконец решилась освоить новый вид спорта и впервые, по просьбе членов своей семьи, попробовала прокатиться с горного склона. «Поздравляю сама себя с Новым опытом! А что? Возможно, если мне понравится, с кафешками у подножья будет покончено», — шутливо сообщила она своим подписчикам в Instagram.