«Снежная королева»: Рената Литвинова очаровала поклонников стильным и притягательным образом
Фото: Instagram Ренаты Литвиновой
На снимке Рената позирует с ярким макияжем, уложенными волнами белокурыми волосами и в шикарном платье с обнаженными плечами. Завершают образ эффектные украшения, томная поза и задумчивый взгляд. В общем, Литвинова снова предстала в образе богини, за который ее одни критикуют, а другие обожают.
«Снежная королева», «Эльза из "Холодного сердца"...», «Вы очень красивая, просто ух», «Идеально!», «Что бы оставить красоту в неповторимом моменте», «Шикарная женщина», «Замереть красиво — не каждому дано! Божественна хороша!», «Шик!», «Красива», «Волшебная», «Необыкновенная!», «Ну снежная королева же», «Снежная», «Волшебно», «Чудесная», «Очень соскучилась по Вам», «Идеальная», — пишут фолловеры в комментариях.
Напомним, недавно стало известно, что Земфира больна коронавирусом, после чего многие стали обвинять Ренату Литвинову в том, что она продолжает работать в театре и выходить в свет, подвергая других опасности. Дело в том, что вот уже не один год не утихают слухи о том, что певица и актриса живут вместе. Литвинова не стала вдаваться в подробности личной жизни, а лишь сообщила, что Земфира чувствует себя хорошо, а сама она по-прежнему прекрасна.
Напомним, несколько лет назад Рената Литвинова превратилась из богемной кинодивы в дерзкую представительницу современных модников, внешний вид которых у консервативно настроенной публики часто вызывает недоумение. На такую смелую трансформацию режиссера вдохновили новые друзья — дизайнеры Гоша Рубчинский и Демна Гвасалия, певица Земфира. Сама Рената признает, что в новом образе порой приходится несладко. «Я обожаю переодевания. Рекомендую попробовать. Это даст вам возможность увидеть другую жизнь. Если вы работница фабрики или в униформе уборщицы, вас не пропускают, мужчины на вас не смотрят, вас словно нет, словно этот мир не для вас (устраивает это вас или не устраивает)», — написала Литвинова в Instagram.
Фото: Instagram
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