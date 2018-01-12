Одни восхищаются новым стилем этих знаменитостей, а другие критикуют. Главное, что сами девушки после резкой и впечатляющей смены имиджа, судя по их уверенным взглядам и довольным лицам, чувствуют себя комфортно.

Рената Литвинова

Рената Литвинова превратилась из богемной кинодивы в дерзкую представительницу современных модников, внешний вид которых у консервативно настроенной публики часто вызывает недоумение. На такую смелую трансформацию режиссера вдохновили новые друзья — дизайнеры Гоша Рубчинский и Демна Гвасалия. Сама Рената признает, что в новом образе порой приходится несладко. «Я обожаю переодевания. Рекомендую попробовать. Это даст вам возможность увидеть другую жизнь. Если вы работница фабрики или в униформе уборщицы, вас не пропускают, мужчины на вас не смотрят, вас словно нет, словно этот мир не для вас (устраивает это вас или не устраивает)», — написала Литвинова в Instagram. Кристен Стюарт

Кристен Стюарт так достал образ нежной влюбленной девушки с глазами трепетной лани из саги «Сумерки», что, отыграв все по контракту и прошагав по красным дорожкам в вечерних платьях в поддержку фильмов о вампирах, она пустилась во все тяжкие. Актриса отстригла волосы, покрасилась в блондинку, стала одеваться так, как ей нравится, и теперь напоминает скорее панка, чем романтическую геориню. Ольга Бузова

Стилиста Ольги Бузовой зовут Дмитрий Тарасов. Именно после развода с футболистом, который Ольга до сих пор тяжело переживает, телеведущая кардинально сменила имидж, превратившись из сладкой блондинки в розовом в роковую брюнетку, которую теперь так просто не проведешь. Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм всегда чувствовала себя не очень-то уютно в составе группы Spice Girls. Не для кого не секрет, что петь Виктория не умеет, зато у нее есть талант модного дизайнера. Расставшись со сценой и шоу-бизнесом, Бекхэм перестала ярко краситься, делать вычурные укладки и носить одежду, едва прикрывающую тело. Настасья Самбурская

По контракту, заключенному с продюсерами сериала «Универ», в котором Настасья Самбурская играла одну из главных ролей, она не имела права стричься и вообще как-то визуально меняться. Как только срок контакта истек, Настасья начала эксперименты с внешностью, которым в том числе поспособствовал несложившийся роман с певцом Александром Ивановым. Анджелина Джоли

Анджелина Джоли была плохой девочкой — любила татуировки, черный цвет, кожаные штаны, короткие топы и плохих парней. Теперь она многодетная мать, режиссер и посол доброй воли ООН. Новому образу Джоли более чем соответствует. Например, недавно вышла на красную дорожку в образе школьной учительницы. Нынешние школьники теперь и не поверят, что когда-то имя Анджелины Джоли гуглили совсем не в поисках ее богатой фильмографии... Анна Чиповская

Из сериальной актрисы с кукольной внешностью, косой до пояса и наивными широко раскрытыми глазами Анна Чиповская превратилась в очень интересную молодую женщину. В прошлом году Аня решила закрепить трансформацию внутреннюю внешними изменениями — коротко подстриглась и полюбила более дерзкие наряды. Майли Сайрус