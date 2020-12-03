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Снежная королева: Эвелина Бледанс появилась в эффектном образе с прозрачной короной

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Эвелина Бледанс

Фото: www.instagram.com/bledans/?hl=ru

Актриса покорила поклонников эффектным образом в своем Instagram.

Эвелина Бледанс порадовала своих поклонников роскошным образом Снежной королевы в преддверии зимних праздников. В своем Instagram актриса опубликовала очень эффектное фото — она позирует в сверкающей короне Снежной королевы и в блестящем серебристом платье, полностью усыпанном пайетками.

Подписчики Бледанс отметили сказочный образ и сравнили ее с зимними персонажами. Некоторые решили, что она похожа на Снегурочку:

«Эвелина, вы на этом фото просто суперкрасивая! А это образ Снегурочки или Снежной королевы...?!», «Какая вы красивая», «Королева!», «Снежная королева».

«Друзья! А давайте начнем Новый год в новом формате — 4Д?… Мы отменяем календари и первыми начинаем встречать 2021 год! И пусть уйдут в историю эти страшные красные графики, стремящиеся вверх...», — сделала Бледанс анонс мероприятия со своим участием.

С детьми и сказками у Эвелины отношения особые, она воспитывает солнечного сына Семена, подробностями жизни которого часто делится в своем блоге.

Фото и видео: Instagram Эвелины Бледанс

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