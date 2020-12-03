Снежная королева: Эвелина Бледанс появилась в эффектном образе с прозрачной короной

Эвелина Бледанс порадовала своих поклонников роскошным образом Снежной королевы в преддверии зимних праздников. В своем Instagram актриса опубликовала очень эффектное фото — она позирует в сверкающей короне Снежной королевы и в блестящем серебристом платье, полностью усыпанном пайетками.

Подписчики Бледанс отметили сказочный образ и сравнили ее с зимними персонажами. Некоторые решили, что она похожа на Снегурочку:

«Эвелина, вы на этом фото просто суперкрасивая! А это образ Снегурочки или Снежной королевы...?!», «Какая вы красивая», «Королева!», «Снежная королева».