Снежная королева: Эвелина Бледанс появилась в эффектном образе с прозрачной короной
Фото: www.instagram.com/bledans/?hl=ru
Эвелина Бледанс порадовала своих поклонников роскошным образом Снежной королевы в преддверии зимних праздников. В своем Instagram актриса опубликовала очень эффектное фото — она позирует в сверкающей короне Снежной королевы и в блестящем серебристом платье, полностью усыпанном пайетками.
Подписчики Бледанс отметили сказочный образ и сравнили ее с зимними персонажами. Некоторые решили, что она похожа на Снегурочку:
«Эвелина, вы на этом фото просто суперкрасивая! А это образ Снегурочки или Снежной королевы...?!», «Какая вы красивая», «Королева!», «Снежная королева».
«Друзья! А давайте начнем Новый год в новом формате — 4Д?… Мы отменяем календари и первыми начинаем встречать 2021 год! И пусть уйдут в историю эти страшные красные графики, стремящиеся вверх...», — сделала Бледанс анонс мероприятия со своим участием.
С детьми и сказками у Эвелины отношения особые, она воспитывает солнечного сына Семена, подробностями жизни которого часто делится в своем блоге.
Фото и видео: Instagram Эвелины Бледанс
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