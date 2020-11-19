«И поцеловать себя не дает»: Эвелина Бледанс показала нежности со своим особенным сыночком

Эвелина Бледанс рассказала, как переносит разлуку со своим особенным сыном Семеном, и как к этому относится сам мальчик.

«Неделя без сыночка, целая вечность! А вы сколько можете без своих лялечек? Но Семен маму отпускает. Тем более, что рядом всегда найдется красивая девочка. А маму в жабку превратил и целовать не дает. Хотя в 6.30 утра я его тааак натискала, когда он ко мне в постельку прибежал», — пишет Эвелина и прилагает очень нежное видео с сыном.