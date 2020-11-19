«И поцеловать себя не дает»: Эвелина Бледанс показала нежности со своим особенным сыночком
Фото: www.instagram.com/bledans/
Эвелина Бледанс рассказала, как переносит разлуку со своим особенным сыном Семеном, и как к этому относится сам мальчик.
«Неделя без сыночка, целая вечность! А вы сколько можете без своих лялечек? Но Семен маму отпускает. Тем более, что рядом всегда найдется красивая девочка. А маму в жабку превратил и целовать не дает. Хотя в 6.30 утра я его тааак натискала, когда он ко мне в постельку прибежал», — пишет Эвелина и прилагает очень нежное видео с сыном.
В комментариях восхищаются мальчиком и стойкостью самой Эвелины — она успевает и работать, и уделять время своему солнечному ребенку, что не может не вызывать восхищение:
«Милый сыночек и не менее милая мамочка! Здоровья вам и вашим родным», «Эвелина, вы замечательная мама! А сынуля такой милый, и я заметила, как очень часто он вам говорит слова любви: "Мамочка самая красивая, самая любимая"! Такие теплые отношения это прелестно», «Обожаю вашего красивого умного сыночка, вы его так хорошо воспитываете в любви и мудрости», «Эвелина, вы замечательная мамочка. Что ни сделаешь ради любви наших деток, и в давки превратишься. Милый ваш Семочка. Счастья вашей семье», «Какой сладкий мальчик», «Какой умничка)».
Фото и видео: Instagram Эвелины Бледанс
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