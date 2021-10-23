«Снегурочку вызывали?»: Татьяна Навка удивила новогодней фотосессией в октябре
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Фото: East News Russia
Пока остальные звезды постят семейные и портретные снимки в золотой листве, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка уже снимается среди наряженых елочек и мишуры. «Готовим новогоднюю сказку», — подписала кадры бэкстейджа 46-летняя спортсменка, выложив их на своей странице в соцсети.
Во время съемки фотопроекта Татьяна Навка примерила несколько романтичных образов с платьями в пол. Помимо белого платья с запахом и высоким разрезом на юбке она появилась в изумрудном наряде с пышной юбкой, в темно-синем костюме, расшитом пайетками и золотистом платье. Галерею снимков поклонники олимпийской чемпионки, очевидно, смогут увидеть ближе к Новому году.
Недавно Татьяна Навка нежно поздравила в соцсетях супруга Дмитрия Пескова с днем рождения. Фигуристка опубликовала редкие фото с ним.
Фото и видео: @tatiana_navka/Instagram; East News; Komsomolskaya Pravda/Global Look Press