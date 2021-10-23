«Снегурочку вызывали?»: Татьяна Навка удивила новогодней фотосессией в октябре

Во время съемки фотопроекта Татьяна Навка примерила несколько романтичных образов с платьями в пол. Помимо белого платья с запахом и высоким разрезом на юбке она появилась в изумрудном наряде с пышной юбкой, в темно-синем костюме, расшитом пайетками и золотистом платье. Галерею снимков поклонники олимпийской чемпионки, очевидно, смогут увидеть ближе к Новому году.

Недавно Татьяна Навка нежно поздравила в соцсетях супруга Дмитрия Пескова с днем рождения. Фигуристка опубликовала редкие фото с ним.