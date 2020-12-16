«Снегурочка» Наталья Подольская очаровала поклонников в платье «из инея»

Наталья Подольская продолжает интриговать в своем блоге подготовкой к новогодним праздникам. Она опубликовала в своем Instagram кадр со съемки, на котором появилась в ошеломляюще красивом белом сверкающем платье по sbueht/ Выглядит наряд так, будто создан из снега или инея, и создает ассоциации со Снегурочкой или Снежной королевой. Наряд акцентирует внимание на талии, которая подчеркнута широким черным ремнем с пряжкой.

«Что- то снимаем ... живот втянула», — призналась Наталья.

Подписчики восхищаются своей любимицей:

«Какой живот? Вы стройняшка», «Не важно, все равно красотка», «Наташа, ты красотка!», «Наташа, вы всегда прекрасны», «Элегантный образ! БРАВО!!!», «Ну и правильно, живот вообще полезно втягивать», «Суперская! Можно было и живот не втягивать», «Нам бы Ваш живот! Так быстро войти в форму после родов просто здорово!», «Наташенька, вы красавица!!! Любуюсь Вами!», «Прелесть! Счастья вам с Володей!».

Ранее Наталья умилила своим поклонников видео, как ее пятилетний сын Артем сочиняет письмо для Деда Мороза.