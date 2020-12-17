Кристина Орбакайте показала элегантный новогодний образ в золотой накидке-халатике
Фото: www.instagram.com/orbakaite_k/?hl=ru
Кристина Орбакайте присоединилась к звездам, которые облачаются в сверкающие наряды в преддверии новогодних праздников. В своем блоге певица рассказала о завершении подготовки к праздникам и записи новой песни.
На фотографии элегантная, несмотря на возраст, Кристина появилась в необычной золотой накидке-халате с ярким розовым поясом с рисунком.
«Ура! Мы сняли клип на песню “Новый Год, Come on!“ Скоро релиз песни и клипа! Зажжем», — пишет Кристина.
Подписчики ждут новую песню, праздников и делают комплименты Кристине:
«А зрители съёмок Голубого огонька уже слышали эту супер новогоднюю заводную песню!!», «Ждём! Красавица такая», «Кристиночка, скучаю, люблю и жду твою песню», «Самая лучшая», «Выглядишь превосходно, красавица», «Какой интересный халатик! Шикарно!», «Какая вы красивая!».
Ранее певица поделилась своим фото, на котором все увидели ее маму, Аллу Пугачеву, Кристина оказалась копией Примадонны.
Фото и видео: Instagram Кристины Орбакайте
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