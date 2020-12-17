Кристина Орбакайте показала элегантный новогодний образ в золотой накидке-халатике

Кристина Орбакайте присоединилась к звездам, которые облачаются в сверкающие наряды в преддверии новогодних праздников. В своем блоге певица рассказала о завершении подготовки к праздникам и записи новой песни.

На фотографии элегантная, несмотря на возраст, Кристина появилась в необычной золотой накидке-халате с ярким розовым поясом с рисунком.

«Ура! Мы сняли клип на песню “Новый Год, Come on!“ Скоро релиз песни и клипа! Зажжем», — пишет Кристина.