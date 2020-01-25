Смокинг и изящные украшения: Алиса Фрейндлих прибыла на премию «Золотой орел» в элегантном total black-образе
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
24 января на концерне «Мосфильм» состоялось вручении премии «Золотой орел». Награду за вклад в кинематограф получила народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.
Для выхода в свет неувядающая 85-летняя актриса выбрала элегантный total black-образ со смокингом и изящными украшениями.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Награду Алиса Бруновна получила из рук председателя российского Союза кинематографистов Никиты Михалкова, который отметил, что Фрейндлих пронесла талант через всю свою жизнь и не изменила ему.
Алиса Фрейндлих в ответном слове поблагодарила за награду, призналась, что смущена, потому что уверена: она внесла в кино намного меньше, чем кинематограф внес в ее жизнь.
8 декабря 2019 года актриса отметила 85-летний юбилей. Алиса Фрейндлих сыграла более чем в 80 фильмах, самые известные из которых «Служебный роман», «Жестокий романс», «Сталкер», «Неоконченная повесть» и другие.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram, Kinopoisk.ru
Видео: Mosfilm
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