СМИ выяснили, сколько стоит свидание с Паулиной Андреевой

Сотни мужчин мечтают сходить на свидание с Паулиной Андреевой. Оказывается, при наличии немалой суммы в кошельке это вполне реально. Возможность сходить на свидание с 29-летней актрисой стоит полмиллиона рублей, и эта цена может вырасти.

Все дело в том, что свидание с собой Паулина выставила на благотворительный аукцион Meet For Charity.

Первую ставку в 10 тысяч рублей сделал некий Ашот. Его перебила Евгения со ставкой 15 тысяч. Ашот накинул еще пятерку, но бросил борьбу после ставки Евгении в 30 тысяч рублей. Некий Денис готов был заплатить 40 тысяч, но в борьбу вступили участники, скрывающие свои имена. На данный момент аноним готов отдать за свидание с избранницей Федора Бондарчука 500 тысяч рублей.