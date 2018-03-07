СМИ выяснили, сколько стоит свидание с Паулиной Андреевой
Сотни мужчин мечтают сходить на свидание с Паулиной Андреевой. Оказывается, при наличии немалой суммы в кошельке это вполне реально. Возможность сходить на свидание с 29-летней актрисой стоит полмиллиона рублей, и эта цена может вырасти.
Все дело в том, что свидание с собой Паулина выставила на благотворительный аукцион Meet For Charity.
Первую ставку в 10 тысяч рублей сделал некий Ашот. Его перебила Евгения со ставкой 15 тысяч. Ашот накинул еще пятерку, но бросил борьбу после ставки Евгении в 30 тысяч рублей. Некий Денис готов был заплатить 40 тысяч, но в борьбу вступили участники, скрывающие свои имена. На данный момент аноним готов отдать за свидание с избранницей Федора Бондарчука 500 тысяч рублей.
Идею встречаться с незнакомыми людьми за деньги поддержали многие звезды. Так, встреча с Катериной Шпицей была продана с аукциона Meet For Charity за 180 тысяч рублей, Агния Дитковските «заработала» 190 тысяч рублей, а Татьяна Навка — 245 тысяч рублей.
Окончательную стоимость встречи с Паулиной Андреевой мы все узнаем 10 марта.
«Мне ничего не стоит завтра улететь в другой город. Я подвижна, я ищу и жажду впечатлений, приключений, эмоций. Я рутины побаиваюсь. То есть я живу жадно», — цитирует ее сайт.
Фото: globallookpress, скриншот с сайта благотворительного аукциона