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СМИ выяснили, сколько стоит свидание с Паулиной Андреевой

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Паулина Андреева
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Российские звезды ходят на свидания за деньги.

Сотни мужчин мечтают сходить на свидание с Паулиной Андреевой. Оказывается, при наличии немалой суммы в кошельке это вполне реально. Возможность сходить на свидание с 29-летней актрисой стоит полмиллиона рублей, и эта цена может вырасти.

Все дело в том, что свидание с собой Паулина выставила на благотворительный аукцион Meet For Charity.

Первую ставку в 10 тысяч рублей сделал некий Ашот. Его перебила Евгения со ставкой 15 тысяч. Ашот накинул еще пятерку, но бросил борьбу после ставки Евгении в 30 тысяч рублей. Некий Денис готов был заплатить 40 тысяч, но в борьбу вступили участники, скрывающие свои имена. На данный момент аноним готов отдать за свидание с избранницей Федора Бондарчука 500 тысяч рублей.

Идею встречаться с незнакомыми людьми за деньги поддержали многие звезды. Так, встреча с Катериной Шпицей была продана с аукциона Meet For Charity за 180 тысяч рублей, Агния Дитковските «заработала» 190 тысяч рублей, а Татьяна Навка — 245 тысяч рублей.

Окончательную стоимость встречи с Паулиной Андреевой мы все узнаем 10 марта.

«Мне ничего не стоит завтра улететь в другой город. Я подвижна, я ищу и жажду впечатлений, приключений, эмоций. Я рутины побаиваюсь. То есть я живу жадно», — цитирует ее сайт.

Фото: globallookpress, скриншот с сайта благотворительного аукциона

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