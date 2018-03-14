СМИ объявили о второй беременности Ксении Собчак

Сегодня, 14 марта, кандидат в президенты России Ксения Собчак расплакалась во время теледебатов. Не стерпев нападок Владимира Жириновского и не справившись с волной провокаций и оскорблений Ксения заплакала и вышла из студии.

«Многие об этом знают, но пора уже сказать открыто: Ксения Собчак ждет второго ребенка, чем во многом и объясняется столь эмоциональная реакция», — уверяет Telegram-канал «Методичка», его цитируют СМИ.

Фото: instagram