Курникова, Собчак, Ковальчук и другие звезды, скрывавшие беременность до самых родов

Полина Гагарина скрывала свое интересное положение все девять месяцев. После рождения дочери Мии певица объяснила, почему приняла такое решение, написав откровенный пост в Imstagram: «Мне больше всего хотелось провести несколько важных для меня месяцев в тишине и спокойствии, потому что и я, и мой муж, и моя семья, считаем это очень личным делом, которое не стоит лишний раз афишировать, Во время прошлой беременности мои фотографии, на которых я выгляжу полнее, использовали в качестве рекламы средств для похудения всякие недобросовестные компании, на деле не имеющие ко мне никакого отношения. Они обманывали не только меня, но и людей, которые верили этой «рекламе» чудодейственных средств, демонстрирующий меня якобы до и после их применения. Учитывая все эти моменты, я решила что молчать гораздо спокойнее, чем «расти» у всех на глазах».

Юлия Савичева