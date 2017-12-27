Скандальный блогер Лена Миро вышла замуж за иностранца, сообщает пресса.

Личная жизнь блогера Лены Миро долгое время была предметом шуток и жестких оценок. Ее манера отвечать фолловерам — резкая и категоричная, порой грубая — наталкивали хейтеров на мысль об отсутствии гармонии в жизни этой симпатичной 36-летней женщины.

«Поговаривают, что ты живешь с каким-то вялым пенсионером, но это я так, к слову… И вообще, если у молодой женщины есть в жизни прекрасный секс, она никогда не будет кидаться на остальных, а будет доброй и миловидной, станет всех любить, в конце концов. Но это, повторяю, если в ее жизни есть качественный интим, а если он так себе, то тогда с женщиной происходит то, что мы наблюдаем, глядя на тебя. Но, конечно, я ни на что не намекаю… Люблю тебя, дорогая!» — обращался к звезде Интернета шоумен Рустам Солнцев.

Сегодня стало известно, что 29 декабря Лена наконец вышла замуж за американца Ричарда. Свекровь, которая разместила фото в соцсетях, в восторге от невестки: она считает отношения своего сына лучшей любовной историей.

Влюбленные познакомились два года назад в Таиланде, а их свадьба состоялась в Колорадо (штат Техас ,США), пишет «СтарХит» со ссылкой на свои источники.