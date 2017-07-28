53-летняя Лолита Милявская опубликовала постельное видео и рассказала, почему худые ненавидят полных

Фотографии располневшей Лолиты Милявской в прозрачном комбинезоне вызвали сегодня эффект разорвавшейся бомбы в Сети. Отреагировала и некогда популярная Лена Миро. «Ответьте мне на вопрос: почему толстых, возрастных баб так тянет демонстрировать свои безобразные телеса? На днях Лолита появилась на публике в костюме "Я урод". Зачем она это сделала?», — задалась вопросом блогер, и предположила, что так забытые звезды «по-тупому пиарятся».

53-летней Лолите Милявской действительно можно позавидовать. Помимо чувства юмора, у звезды есть молодой муж, 41-летний фитнес-тренер Дмитрий Иванов. Он во всем поддерживает жену, путешествует с ней, преподносит ей букеты цветов и подарки, и даже смирился с ее нежеланием иметь детей.

О личной жизни 36-летней Лены Миро известно немного. Блогер искренне считает, что женщины обязаны быть прекрасными со всех сторон, и часами пропадает в зале, заботясь о своей фигуре.

Фото: instagram.com