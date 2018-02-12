СМИ обсуждают состояние жестоко избитой Настасьи Самбурской, впервые появившейся на публике

1 мая в блоге Настасьи Самбурской появилось фото, которое напугало и озадачило ее подписчиков. На нем скандальная телеведущая лежит на больничной койке, вся в синяках.

«Кому это было нужно? Не месть ли это за Ревизорро? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу», — написала актриса.