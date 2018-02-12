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СМИ обсуждают состояние жестоко избитой Настасьи Самбурской, впервые появившейся на публике

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Фото из Instagram Настасьи Самбурской
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Скандальная телеведущая впервые появилась на публике после страшного фото из больницы.

1 мая в блоге Настасьи Самбурской появилось фото, которое напугало и озадачило ее подписчиков. На нем скандальная телеведущая лежит на больничной койке, вся в синяках.

«Кому это было нужно? Не месть ли это за Ревизорро? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу», — написала актриса.

Поклонники принялись жалеть любимицу, но не все поверили в реальность фото. Однако после этого Настасья перестала появляться в Сети и на светских мероприятиях, что подогрело беспокойство фанатов.

Наконец, актрису заметили в ресторане. Звезда развлекалась в компании друзей на дне рождения DJ Smash, которого, кстати, она поддерживала после жестокого избиения в феврале этого года.

Боксеры, применяющие свои навыки не по назначению и депутаты превышающие свои должностные полномочия, это наши реалии. Как с этим бороться? Наверное нужно перестать отстреливать мирных, бездомных собак и направить свой взор на вышеперечисленных тварей. Андрюш, выздоравливай! Вы только вдумайтесь, это из-за того, что человек отказался фотографироваться 😱Repost @djsmash ・・・ Утром в прошлую субботу я хорошенько отхватил в своем родном городе Пермь. Рассказываю как все было: все случилось в клубе «Дом Культуры», в районе трех часов утра. Вначале ,приехав в клуб , я сфотографировался со всеми желающими , в том числе и с теми кто на меня позже напал. Только увы фотография получилась обрезанная и зачинщик драки Ванкевич Сергей получился на ней только на половину. Он подошел позже в состоянии сильного опьянения когда я стоял у бара спиной к танцполу - лицом к бармену и делал заказ. И начал требовать новое фото, на что получил вежливый отказ. Далее он пытался силой оттащить меня от бара, но не удержался на ногах и упал на пол потащив меня за собой, хотя мне удалось удержаться на ногах облокотившись на него. В следующую секунду стоявший рядом Александр Телепнев нанес мне удар по виску и челюсти, свалив меня с ног и после оба добивали меня ногами. Я находился в сознании. Открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и еще много чего. Операции прошли , я чувствую себя намного лучше. Спасибо всем за поддержку.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)

После того как Самбурская «засветилась» на фото и видео в блоге светской львицы Ульяны Банановой, СМИ сообщили: ее жизнь и здоровье вне опасности. Журналисты предполагают, что фото — лишь инсценировка, так как на лице Настасьи уже нет следов насилия.

Фото: instagram

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