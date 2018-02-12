DJ Smash рассказал, как все было на самом деле.

В минувшие выходные в одном из ночных клубов Перми произошел скандал: мужчина, в котором присутствующие узнали экс-депутата Законодательного Собрания Пермского края Александра Телепнева, избил известного музыканта — DJ Smash, в миру — Андрея Ширмана. Мужчина получил многочисленные травмы. «Андрея избил пермский экс-депутат, мы обратились в полицию», — сообщила пресс-атташе.

После опровержения, которое политик опубликовал в Сети, DJ Smash решил прояснить ситуацию и рассказал, как все было на самом деле.

«Утром в прошлую субботу я хорошенько отхватил в своем родном городе Пермь. Рассказываю как все было: все случилось в клубе "Дом Культуры", в районе трех часов утра. Вначале, приехав в клуб, я сфотографировался со всеми желающими, в том числе и с теми кто на меня позже напал. Только увы фотография получилась обрезанная и зачинщик драки Ванкевич Сергей получился на ней только на половину. Он подошел позже в состоянии сильного опьянения когда я стоял у бара спиной к танцполу — лицом к бармену и делал заказ. И начал требовать новое фото, на что получил вежливый отказ. Далее он пытался силой оттащить меня от бара, но не удержался на ногах и упал на пол потащив меня за собой, хотя мне удалось удержаться на ногах облокотившись на него. В следующую секунду стоявший рядом Александр Телепнев нанес мне удар по виску и челюсти, свалив меня с ног и после оба добивали меня ногами. Я находился в сознании. Открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и еще много чего. Операции прошли, я чувствую себя намного лучше. Спасибо всем за поддержку», — написал музыкант.